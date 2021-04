Stiri pe aceeasi tema

- Un mic orașel din Ucraina, de langa Donețk, vrea sa iși schimbe numele in New York, iar primul pas in aceasta direcție deja a fost facut. O comisie parlamentara a aprobat modificarea, iar acum propunerea urmeaza sa fie votata de plen,

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care ii da lui Vladimir Putin dreptul de a candida pentru doua noi mandate prezidentiale, ceea ce deschide calea ramanerii lui la Kremlin pana in 2036, informeaza Agerpres. Aceasta lege conceputa pentru a pune „legislatia electorala in acord cu noile norme ale…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, joi, un proiect de lege care prevede intensificarea verificarilor persoanelor care achizitioneaza arme de foc, iar initiativa legislativa, o prioritate a Partidului Democrat, urmeaza sa ajunga în Senat, informeaza Mediafax citând publicatia…

- Statul Arkansas a adoptat marti o lege ce interzice avortul chiar si in cazurile de viol sau incest, in speranta de a determina Curtea Suprema a Statelor Unite sa anuleze hotararea din 1973 prin care a extins acest drept la intreg teritoriul tarii, relateaza Agerpres.

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru defaimare de fratele ei pentru dezvaluirile din cartea de memorii lansata toamna trecuta, la o luna dupa ce sora mai mare a acantaretei a deschis o actiune similara, informeaza News.ro. Morgan Carey, fratele artistei, acuza ca i-a fost cauzat intentionat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat sa intervina luni in favoarea lui Donald Trump, pentru a anula hotararea unui judecator federal care a dispus ca arhive contabile ale fostului magnat in domeniul imobiliar sa fe predate unui procuror newyorkez, relateaza AFP potrivit news.ro. Este…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat oficial, luni, tuturor celor opt litigii in curs legate de alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie 2020, transmite Reuters. Fostul presedinte Donald Trump si aliatii acestuia deschisesera mai multe procese prin care se contestau diferite…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis luni ca un procuror din New York poate obține declarațiile fiscale și alte documente financiare ale fostului președinte Donald Trump ca parte a unei anchete penale, relateaza Reuters și CNN.Judecatorii au respins cererea lui Trump de a suspenda decizia…