- Hayley Wickenheiser, participanta la sase editii ale JO, cinci la hochei pe gheata si una la softball, membra a comisiei sportivilor din cadrul CIO, a criticat intentia organizatorilor Jocurilor Olimpice de la Tokyo ca acesta competitie sa se desfasoare la datele programate, în conditiile pandemiei…

- ​​Statele membre UE sunt îndemnate de Comisia Europeana sa desemneze „culoare verzi”, prin care sa se asigure libera trecere alimentelor, echipamentelor medicale și a celorlalte marfuri în toata Uniunea Europeana. Citește mai departe, vezi orientarile CE și comenteaza…

- Epidemia de coronavirus care se extinde la cote alarmante pe continentul european obliga statele sa ia masuri de sprijin pentru companiile care vor avea de suferit și, deopotriva, pentru a evita o criza eonomica. Unele guverne europene au anunțat deja scheme menite sa scoata companiile din impas,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat duminica dupa-amiaza ca a fost pregatita Nota de fundamentare care va sta la baza emiterii decretului privind declanșarea starii de urgența in Romania.

- PNL a anuntat ca deputatului liberal Bogdan Hutuca i s-au recoltat probe si urmeaza ca in scurt timp sa fie anuntat rezultatul testarii pentru noul coronavirus (COVID-19). Bogdan Hutuca este deputat de Constanta si coleg de circumscriptie cu Vergil Chitac, senatorul PNL infectat deja cu coronavirus.…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a scazut, in Bistrița-Nasaud, in schimb a crescut cel al persoanelor care au intrat in carantina, conform ultimelor masuri impus de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, in acest moment,…

- In plina criza de coronavirus, Sistemul informatic al Casei Naționale de Sanatate a picat din nou, marți dimineața, astfel ca medicii de familie nu pot emite rețete pentru pacienți. Situația este destul de grava avand in vedere extinderea cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus pe teritoriul Romaniei,…

- CHIȘINAU, 5 mar – Sputnik. Agenția Naționala de Sanatate Publica anunța doua cazuri suspecte de coronavirus. Informația a fost facuta publica in cadrul ședinței din aceasta dimineața a Punctului Focal Național privind controlul infecției prin coronavirus. Este vorba de doi adulți care au revenit…