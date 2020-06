Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi decizia presedintelui SUA Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Aceasta…

- Seful diplomatiei europene s-a declarat joi "foarte preocupat" de decizia presedintelui american Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza…

- Seful diplomatiei europene s-a declarat joi "foarte preocupat" de decizia presedintelui american Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP. Un oficial de…

- Presedintele american, Donald Trump, a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP.Un…

- Presedintele american Donald Trump a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP. Un oficial de…

- CEC Bank a anuntat marti ca ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva Covid-19 posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, cu o dobanda fixa de 5,5% pe an, potrivit news.ro."CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale…

- Elvetia si-a inasprit masurile impotriva noului coronavirus, interzicand adunarile de peste cinci persoane, insa a indepartat orice izolare, o masura adoptata de catre alte tari din Europa, denuntand un ”show politic”, relateaza AFP.