Curtea Penala Internaționala anunța ca urmarește criza din Ucraina „cu o ingrijorare din ce in ce mai mare". Astfel, președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea fi acuzat de genocid și crime impotriva umanitații. O catalogare similara au primit naziștii din Germania, dupa al Doilea Razboi Mondial. Procurorul Karim Khan a vorbit despre invazia rusa in […]