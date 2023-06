Stiri pe aceeasi tema

- Fragmente din casele distruse in urma prabușirii barajului Nova Kahovka din regiunea ucraineana sudica Herson ajung pe malul Marii Negre, in Odesa, afirma Oleksii Goncharenko, deputat in Parlamentul ucrainean, potrivit CNN.Goncharenko a distribuit pe Telegram trei inregistrari video despre care a spus…

- Prabușirea barajului din Ucraina este probabil "cel mai important incident de distrugere a infrastructurii civile" de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit lui Martin Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de

- Adjunctul ambasadorului SUA la ONU, Robert Wood, a acuzat razboiul Rusiei din Ucraina ca fiind responsabil pentru pagubele catastrofale produse in urma ruperii barajului Nova Kakovka, informeaza Rador.Robert Wood, care este si reprezentant supleant pentru afaceri politice speciale la ONU, a subliniat…

- Prabușirea barajului de la Nova Kakovka din Ucraina este probabil "cel mai important incident de distrugere a infrastructurii civile" de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit lui Martin Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de urgența,…

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…

- Ieri, prim-ministrul rus Mihail Misustin a semnat la Beijing o serie de acorduri cu China si a apreciat ca relatiile bilaterale se afla la un maxim istoric, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Seful guvernului de la Moscova este cel mai inalt oficial rus care a facut o vizita in China…