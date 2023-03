Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva președintelui rus Vladimir Putin, acuzandu-l ca este responsabil pentru crime de razboi comise in Ucraina, relateaza Reuters. Moscova a negat in mod repetat acuzațiile conform carora forțele sale ar fi comis atrocitați…

- Pe numele liderului rus Vladimir Putin a fost emis un madata de arestare. Curtea Penala Internaționala arata ca in urma invaziei din Ucraina, Putin este responsabil de presupuse crime de razboi.

- Vineri, 17 martie, Curtea Penala Internaționala a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin, acuzandu-l de comiterea crimelor de razboi in Ucraina. Kremlinul a negat in mod repetat acuzațiile conform carora forțele sale ar fi comis atrocitați in timpul invaziei de un…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP.

- Decizie fara precedent a fost luata la Haga. Dupa mai bine de un an de cand Rusia a invadat Ucraina, Curtea Penala Internaționala de la Haga a emis mandat de arestare pe numele președintelui rus, Vladimir Putin. Lui i se incrimineaza crimele de razboi comise in țara vecina.

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, relateaza AFP. ”Azi, la 17 martie 2023, Camera Preliminara II a Curtii penlae Internationale a emis mandat de arestare a doua persoane, in cadrul situatiei din Ucraina: domnul Vladimir Vladimirovici…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) urmeaza sa emita "in scurt timp" mandate de arestare impotriva unor cetateni ruși in legatura cu conflictul din Ucraina, a declarat luni o sursa familiarizata cu aceasta chestiune, relateaza Reuters, potrivit Rador.Procurorul CPI urmeaza sa ceara unui judecator…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) intenționeaza sa deschida doua cazuri de crime de razboi care au legatura cu invazia rusa din Ucraina și va solicita mandate de arestare pentru mai multe persoane, potrivit unor actuali și foști oficiali care cunosc decizia și care nu au fost autorizați sa vorbeasca…