O instanța din Pakistan a provocat indignare dupa ce a decis ca o fata creștina in varsta de 14 ani este casatorita legal cu un barbat musulman despre care se afirma ca a rapit-o sub amenințarea armei, relateaza The Telegraph . Intr-un caz care a readus in atenția publica persecutarea minoritații creștine din Pakistan, Inalta Curte din Lahore a decis marți ca Maira Shahbaz s-a convertit in mod voluntar la islam și s-a casatorit cu Mohamad Nakash. Fata și familia ei susțin ca aceasta a fost rapita de catre barbat și doi complici in luna aprilie a acestui an in apropierea locuinței familiei din…