Curtea Internaționala de Justiție a avertizat, marți, Rusia, ca este acuzata de genocid și ii cere sa se supuna eventualelor ordonanțe ale Curții, principalul organ judiciar al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Rusia face parte din Consiliul de Securitate al ONU. Curtea a anunțat autoritațile ruse ca Ucraina (care a primit o copie a inștiințarii Curții […] The post Curtea Internaționala de Justiție cere Rusiei sa se supuna eventualelor ordonanțe in procesul de genocid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .