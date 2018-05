Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Lituania au fost condamnate joi de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului in dosarul inchisorilor secrete ale CIA. Deciziile au venit in dosarele Abu Zubaydah vs Lituania si Al Nashiri vs Romania.

- Romania si Lituania au fost gasite vinovate joi de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de incalcari ale conventiei care interzice tortura in cazurile lui Al Nashiri si respectiv Abu Zubaydah, in urma participarii ceor doua tari la programul inchisorilor secrete CIA, anunta CEDO pe site, potrivit News.ro…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat Romania si Lituania in dosarul inchisorilor secrete ale CIA, tara noastra fiind gasita vinovata de incalcarea drepturilor unui detinut din acest centru.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, Romania si Lituania in cazul presupuselor centre de detentie secrete ale CIA. Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii...

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cele mai recente imagini cu Matei Stratan și Madalina Ghenea impreuna. (Console si accesorii gaming) Conform unor surse apropiate cuplului, sexoasa manechina a fost „vindecata” de gelozie de fiul lui ”Mr. Cash”, iar acum cei doi traiesc…

- Echipa “Exatlon” Romania a parasit Republica Dominicana și urmeaza sa revina in Romania. Aflați la Madrid, Vladimir Draghia, Alex Nedelcu, Ionuț Sugacevschi, Ștefan Floroaia și Roxana Moise au profitat de faptul ca mai au cateva ore bune de așteptare pana la zborul spre Romania și au mers sa se plimbe…

- La inceputul lunii aprilie Curtea Suprema de Justiie (CSJ) a pus punct in dosarul penal care elucida circumstantele accidentului rutier de acum cinci ani din satul Morenii Noi, Ungheni, cand 13 persoane au decedat, iar alte 37 au fost ranite si au ramas cu sechele pe viata. Instanta suprema de justitie…

- Jurisdicțiile supreme din zece țari vor putea, incepand cu 1 august, sa sesizeze Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) cu titlu consultativ inainte de a-si pronunța propriile decizii, a anunțat joi Curtea, intr-un comunicat citat de HotNews.ro. Devenind a zecea ...