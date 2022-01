Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului CEDO , bratul judiciar al Consiliului Europei, va reduce, de la 1 februarie, de la 6 la 4 luni termenul in care poate fi sesizata dupa epuizarea cailor de recurs nationale, a anuntat luni instanta paneuropeana de la Strasbourg, potrivit AFP.Decizia ii priveste potential…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut miercuri Moscovei sa "suspende" decizia de a dizolva organizatia Memorial, informeaza AFP. Sesizata printr-o procedura de urgenta de Memorial, CEDO a facut apel la guvernul rus sa suspende aceasta decizie pe perioada necesara pentru ca instanta…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca refuzul de inregistrare a unui partid politic care nu s-a disociat de fostul Partid Comunist Roman a fost justificat. In decizia sa in cauza Comitetul de Organizare si Inregistrare al Partidului Comunist Roman impotriva Romaniei (cererea nr. 20401/15),…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca refuzul de inregistrare a unui partid politic care nu s-a disociat de fostul Partid Comunist Roman a fost justificat. CEDO a constatat ca instantele nationale au dorit sa impiedice ca o grupare politica care a abuzat grav de pozitia sa pe o perioada lunga…

- Cauza cetațenilor turci ramane sub supravegherea avansata a Consiliului Europei. In perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a verificat masurile pe care le-a intreprins Republica Moldova in vederea executarii cauzei Ozdil și alții. In aceasta cauza, Curtea…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat, marți, Austria pentru incalcarea libertații de exprimare dupa ce editorul cotidianului Der Standard a fost constrans sa dezvaluie datele personale ale autorilor unor comentarii comentariilor lasate la un articol publicat online, informeaza AFP, potrivit…

- Bulgaria a fost condamnata marti de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru ca a declansat urmariri disciplinare împotriva unei judecatoare care critica guvernul si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a o "sanctiona" si "intimida", informeaza AFP."Aleasa…

- Plangerile depuse de francezi impotriva permisului sanitar sunt inadmisibile, considera Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Astfel, forul suprem pentru drepturile omului respinge cererile a peste 18.000 de francezi. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat joi in unanimitate „inadmisibile”…