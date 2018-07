Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a initiat, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul sau de legi recent adoptat si intitulat "Stop Soros". Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat intr-un briefing de presa ca executivul comunitar i-a trimis…

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE pentru ca nu a implementat legislatia europeana impotriva spalarii banilor. Pe langa Romania, Uniunea Europeana a declansat procedura de infringement si impotriva Greciei si Irlandei. Romania a fost trimisa la…

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European recomanda in raportul sau declanșarea prevederilor articolului 7 din tratatul Uniunii Europene. Țara vecina este acuzata ca nu respecta statul de drept și drepturile și libertațile fundamentale ale omului. Comisia…

- In baza unuia din amendamentele propuse, organizarea migratiei ilegale va deveni infractiune sanctionabila, intrand sub incidenta Codului Penal, a mentionat acesta.Pachetul cuprinde modificari in ce priveste legea politiei, Codul penal, procedurile de azil, contenciosul administrativ si…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.