Curtea de Justiție a UE, regulă nouă pentru descărcarea fotografiilor 'Postarea pe un website a unei fotografii care a putut fi accesata gratuit pe un alt site cu consimtamantul autorului necesita o noua autorizare din partea acestuia', a comunicat marti CJUE. Instanta europeana a fost sesizata de Curtea federala de justitie din Germania in litigiul dintre un fotograf, Dirk Renckhoff, si statul Renania de Nord - Westfalia. Decizia, generata de un caz izolat Litigiul a fost provocat de o eleva care a descarcat de pe internet, pentru un proiect scolar, o fotografie a lui Renckhoff, postata cu acces liber pe un site de calatorii. Imaginea a fost postata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

