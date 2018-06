Stiri pe aceeasi tema

- Christian Louboutin, un renumit producator francez de incaltaminte de lux, poate sa pretinda exclusivitatea talpilor rosii ale pantofilor fabricati de acest brand, intrucat culoarea poate fi recunoscuta ca o marca inregistrata, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza…

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Comisia Europeana nu are obligatia de a propune o lege dupa o petitie publica de succes, a anuntat luni Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pronuntandu-se asupra cazului privind activisti anti-avort, informeaza Reuters. Potrivit CJUE, cetatenii europeni pot invita Comisia, executivul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca Polonia a incalcat legislatia europeana in domeniul mediului atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza, urmasa unor paduri ancestrale in Europa si sit natural protejat, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Instanta…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu vrea sa demonstreze, in instanta, ca a fost interceptat ilegal in dosarul Microsoft. Este motivul pentru care a deschis la Curtea suprema un proces in care cere anularea deciziilor aceleiasi instante prin care s-au aprobat masuri de supraveghere tehnica in privinta…