Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a votat, in lectura finala, proiectul de lege privind efectuarea auditului public extern in domeniul gazelor naturale. Auditul va fi efectuat de catre Curtea de Conturi in vederea obținerii asigurarilor ca activitațile și tranzacțiile financiare sunt in deplina conformitate cu prevederile…

- In perioada noiembrie – decembrie 2021, ANRE a aplicat un numar de 167 amenzi contraventionale in valoare totala de 2.456.000 lei, ca urmare a finalizarii unor actiuni de control efectuate in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale.

- In premiera, Curtea de Conturi a Republicii Moldova va efectua un audit public extern in domeniul gazelor naturale. Parlamentul a votat, astazi, in prima lectura, proectul de lege respectiv. Misiunea de audit va fi realizata cu derogare de la prevederile Legii privind organizarea și funcționarea Curții…

- Curtea de Conturi va face in 2022 un audit public extern in domeniul gazelor naturale. Un proiect propus de deputatii PAS prevede ca auditul se va desfasura la societati pe actiuni, la entitatile de drept public, precum si la alte persoane juridice afiliate acestora, in partea ce tine de domeniul gazelor…

- Parlamentul va propune Curții de Conturi sa realizeze un audit public extern in domeniul gazelor naturale. Comisia de control al finanțelor publice a aprobat, in unanimitate, raportul la proiectul de lege respectiv și il va inainta pentru examinare in plenul Legislativului. Auditul ar urma sa fie efectuat…

- Legea inițiata de deputații Partidului de guvernamint PAS, care prevede un audit al intreprinderilor din industria gazelor naturale din republica in domeniul conformitații cheltuielilor și investițiilor capitale la societațile comerciale din domeniul gazelor naturale, este neconstituționala. Aceasta…

- Mai mulți deputați din fracțiunea PAS au inregistrat un proiect de lege care prevede auditul public extern in domeniul gazelor naturale, comunica Noi.md. Potrivit deputatului PAS, Radu Marian, in baza acestei legi speciale, Curtea de Conturi va efectua auditul conformitații cheltuielilor și investițiilor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat vineri ca in perioada ianuarie – octombrie 2021 a sancționat principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, aplicand amenzi contravenționale in valoare totala de 2.365.000 lei. ANRE afirma ca amenzile au fost aplicate…