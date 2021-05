Curtea de Conturi, sub asediul mascaţilor şi SRI-ului REȘIȚA – O mica explozie s-a putut auzi vineri, la Curtea de Conturi, un copil a tipat cateva secunde, iar un politist a suflat, scurt, in fluier! Desfasurarea impresionanta de forte a putut fi observata in ograda institutiei, acompaniata de girofarurile Politiei, de o parte si de alta a drumului, dirijand traficul si impiedicand blocajele provocate de curiosii atrasi de spectacol. Chiar daca unii radeau printre degete de pe trotuar, zicand „Le-a venit randul“, prezenta pompierilor, a SRI-ului, a Politiei si altor structuri s-a datorat unui simplu exercitiu, explozia fiind deja asteptata de trupele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

