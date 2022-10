Stiri pe aceeasi tema

- Instabilitatea de la nivelul managementului Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dar si lipsa de implicare si asumare a factorilor decizionali din cadrul CNAB, au dus la zero investitii in infrastructura aeroportuara, in perioada 2014 – 2019, desi prin bugetele de venituri si cheltuieli…

- Curtea de Conturi a transmis miercuri ca un raport de audit al performantei al institutiei arata ca in perioada 2014-2019 nu s-a realizat nicio investitie in infrastructura aeroportuara la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti Potrivit auditorilor, majoritatea investitiilor planificate prin strategiile,…

- Nicio investiție in infrastructura aeroportuara nu s-a realizat in perioada 2014-2019 la Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB), arata o sinteza a raportului de audit al performanței realizat de Curtea de Conturi a Romaniei, potrivit comunicatului remis Libertatea, miercuri, 26 octombrie.„Instabilitatea…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

- ”Ma bucur sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra pentru a celebra 30 de ani de la reinfiintarea uneia dintre cele mai importante institutii democratice, Curtea de Conturi a Romaniei. Sunt trei decenii in care democratia romaneasca a evoluat odata cu arhitectura sa institutionala. Si cred ca nu gresesc…

- ”Ma bucur sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra pentru a celebra 30 de ani de la reinfiintarea uneia dintre cele mai importante institutii democratice, Curtea de Conturi a Romaniei. Sunt trei decenii in care democratia romaneasca a evoluat odata cu arhitectura sa institutionala. Si cred ca nu gresesc…

- „Suntem in empatie totala (cu romanii care au credite in lei-.n.red). Nu este deloc ușor sa platești lunar, sume mai mari. Dar mesajul nostru este ca perioada dobanzilor mici a trecut. Nu mai revin”e, a spus marți Mugur Isarescu, la prezentarea Raportului privind inflația.

- ”Piata rezidentiala din Romania se indreapta catre un nou record de livrari si in acest an, insa ritmul dezvoltarilor nu a tinut pasul cu evolutia cererii din ultimii doi ani. In plus, si pretul locuintelor noi continua sa creasca, pe masura ce noile proiecte inglobeaza cresterea preturilor materialelor…