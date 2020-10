Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un sistem de asigurari sociale de sanatate foarte centralizat iar majoritatea cheltuielilor pentru sanatate provin din surse publice, dar cheltuielile generale sunt foarte scazute, se arata intr-un raport privind utilizarea resurselor Fondului Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate…

- Majorarile salariilor medicilor, platite din fondul de asigurari de sanatate. Curtea de Conturi: Ponderea platilor a urcat de 1%, in 2016, la 24,44%, in 2019 Ponderea platilor din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pentru acoperirea cresterilor salariale in unitatile sanitare…

- PSD a majorat salariile medicilor din fondul de asigurari de sanatate. Curtea de Conturi: Ponderea platilor pentru acoperirea cresterilor a urcat de 1%, in 2016, la 24,44%, in 2019 Ponderea platilor din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pentru acoperirea cresterilor salariale…

- Ponderea platilor din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pentru acoperirea cresterilor salariale in unitatile sanitare, in total plati pentru "Sanatate", a urcat de la circa 1%, in anul 2016, la 24,44%, in 2019, aceste influente salariale fiind suportate din contributiile…

- Curtea de Conturi a Romaniei atrage atenția, intr-un raport privind performanța utilizarii resurselor Fondului Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pentru perioada 2011-2019, ca sistemul de sanatate din Romania va ramane subfinanțat in condițiile in care vom continua sa avem mai mulți…

- Persoanele care detin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de catre casele de asigurari de sanatate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate de care au beneficiat…

