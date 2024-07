Stiri pe aceeasi tema

- Delegația AUR in Parlamentul European a votat joi impotriva desemnarii Ursulei von der Leyen pentru inca un mandat de președinte al Comisiei Europene, potrivit unui comunicat transmis de partid. In schimb, europarlamentarii PSD – PNL – USR – UDMR au susținut-o entuziaști și au ridicat mana aprobator…

- Parlamentul European voteaza azi propunerea ca Ursula von der Leyen sa obtina un nou mandat de presedinta a Comisiei Europene, in plina controversa dupa ce Curtea de Justitie a UE a decis miercuri ca a au existat nereguli legate de transparenta contractelor incheiate de Comisia Europeana cu marile companii…

- Miliarde de euro din fonduri de coeziune au fost cheltuite greșit in ultimii ani, din cauza eșecului Comisiei Europene și al statelor membre de a implementa garanțiile adecvate, arata un raport publicat de Curtea de Conturi Europeana. Raportul indica faptul ca aproximativ 15 miliarde euro din cele 317…

- Politica de coeziune este un domeniu major de cheltuieli al UE. De-a lungul anilor, cheltuielile pentru coeziune din bugetul UE au fost afectate si de cel mai mare numar de erori, reiese dintr-un raport publicat luni de Curtea de Conturi Europeana (ECA). Potrivit sursei citate, nivelul de eroare estimat…

- Nivelul de eroare estimat nu e un indicator al fraudei, al ineficientei sau al risipei, ci o estimare a sumelor de bani care nu au fost utilizate in conformitate cu normele UE si cu normele nationale."Intre ciclurile bugetare multianuale 2007-2013 si 2014-2020, nivelul total de eroare in cheltuielile…

- Un membru marcant al Curții de Conturi Europene a ieșit public și a șters pe jos cu fanteziile Comisiei Europene privitoare la Green Deal. Oficialul a aratat ca inverzirea UE de pana acum s-a facut doar cu produse made in China, de la panouri solare, pana la mașinile electrice ieftine, astfel ca interzicerea…

- Intr-un interviu acordat Politico, vicepremierul spaniol a declarat ca dorința președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a lucra cu extrema dreapta și de a renunța la agenda ecologica a dezvaluit „o atitudine extrem de daunatoare pentru interesele europene”. De fapt, este vorba de lupta…

- Atata timp cat bacteria unei mașini electrice costa cam cat o mașina normala, obiectivul zero emisii va fi imposibil de atins, a semnalat Curtea de Conturi Europeana, in contextul in care reducerea emisiilor din transporturi este esențiala pentru UE. Instituția avertizeaza asupra faptului ca in ultimii…