Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla in fata unei "decizii istorice" la summitul blocului comunitar desfasurat in perioada 23-24 iunie, in privinta aderarii Ucrainei, relateaza dpa, conform news.ro.

Comisia Europeana (CE) are in vedere optiunea unui nou imprumut comun in cadrul Uniunii Europene (UE), inspirat de planul relansarii economice postcovid, in vederea unei reconstructii a Ucrainei, insa acest subiect provoaca reticente in randul Celor 27, din partea unor state membre din Europa de…

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) care impart granitele cu Rusia si Belarus au interzis de vineri intrarea unor vehicule de marfa inmatriculate in cele doua tari din cauza sanctiunilor aplicate, a anuntat, sambata, serviciul vamal rus, conform Reuters, informeaza News.ro.

Statele membre ale Agentiei Internationale a Energiei (IEA), in afara Statelor Unite, au fost de acord sa elibereze 60 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Organismele UE trebuie sa-si intensifice pregatirea in materie de securitate cibernetica in conditiile in care numarul de atacuri cibernetice indreptate impotriva organismelor UE este in crestere vertiginoasa, arata un raport publicat de Curtea de Conturi Europeana.

Germania a pledat luni pentru o repartizare mai echitabila a refugiatilor ucraineni intre statele membre ale Uniunii Europene, dupa ce milioane de oameni au fugit din aceasta tara spre tari din UE in urma declansarii invaziei ruse la 24 februarie, transmite Reuters.

Prim-Vicepreședintele ALDE considera ca Romania a demonstrat ca este capabila sa gestioneze situația dificila de la granița cu Ucraina și ca merita sa primeasca statutul de membru Schengen: "La granița cu Ucraina, solidaritatea romaneasca nu are limite.

Cele sase tari occidentale membre ale Consiliului de Securitate al ONU au denuntat vineri folosirea institutiei de catre Moscova pentru a raspandi "dezinformare" si "propaganda", inaintea unei a zecea reuniuni a acestei instante de la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.