Stiri pe aceeasi tema

- Primarul minicipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in timp ce Guvernul sustine ca nu exista probleme de aprovizionare cu gaz, compania de termoficare a municipiului Timisoara, Colterm, are probleme in a gasi un furnizor pentru aceasta iarna,…

- Consiliul Local Timișoara a decis sa voteze proiectul unei hotarari prin care Primaria Timișoarei a decis sa inchirieze Gara CFR din orașul Motru. Stașia CFR Motru va fi destinara gestionarii transportului de carbune pentru Regia banațeana Colterm, repsonsabila pentru incalzirea municipiului Timișoara.…

- Dominic Fritz a aratat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca sunt luate ”masuri de pionierat” pentru achizitia de carbune pentru iarna viitoare, avand in vedere situatia disperata de pe piata de gaz. ”Inchiriem o parte a unei gari CFR din Motru. Asiguram achizitiile de carbune direct de la…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca intr-o sedinta de Consiliu Local de marti, s-a facut o rectificare bugetara pentru ca primaria sa poata achita catre E. On facturi vechi de 7-8 ani, pentru incalzirea orasului, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru posturi…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, este amendat pentru neexecutarea decizie de judecata prin care trebuie sa-l intoarca pe Valentin Vdovicenco in funcția de vicepretor al sectorului Rașcani. Curtea Suprema de Justiție a respins recursul depus de primar și a menținut decizia Curții de Apel Chișinau. „Avem…

- Primaria Timișoara a anunțat astazi ca primarul Dominic Fritz a semnat autorizația pentru lucrarile pentru amplasarea unui sistem de iluminat public pentru cele aproape 9 hectare ale Parcului Botanic. Atat lucrarile de proiectare, cat și cele de execuție sunt finanțate din fonduri europene. Proiectul…