- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca terenurile de sport ale unitatilor de invatamant. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, a fost semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 6 din Legea educatiei fizice si sportului…

- In mai multe randuri, pe parcursul ultimilor ani, legiuitorul a aratat maxima clementa financiara personalului din sectorul bugetar. Este vorba despre legiferarea exonerarii angajatilor platiti din fonduri publice de la restituirea unor sume reprezentand venituri de natura salariala achitate acestora…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, despre legea privind reglementarea pensiilor speciale, ca exista si ca urmeaza sa fie depusa in Parlament, siguranta nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR daca nu va fi depusa pana la 31 decembrie. ”Incepand de ieri (luni – n.r.) am inceput inceput…

- Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit pentru revocarea lui Niculae Badalau din functia de consilier al Curtii de Conturi si vicepresedinte al Autoritatii de audit. Hotararea de revocare a lui Niculae Badalau din functia de de consilier al Curtii de Conturi si vicepresedinte al Autoritatii…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, 23 noiembrie, la Digi24 ca proiectul legii bugetului de stat pentru 2023 va fi va fi inaintat Parlamentului spre dezbatere și aprobare pe 9 decembrie. Surse guvernamentale au precizat pentru Libertatea ca bugetul va fi aprobat in Parlament pe…

- Pe data de 17 iulie 2022 a intrat in vigoare Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența și a altor acte normative. Cine a inițiat aceasta modificare? Ministerul Justiției, intr-un demers de implementare in…