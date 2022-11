Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis, duminica, printr-un comunicat, ca „reitereaza poziția de susținere a actului de justiție” fața de Niculae Badalau, reținut de DNA pentru dare de mita și trafic de influența. In cazul in care fostul parlamentar PSD este trimis in judecata, acesta va fi suspendat…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau a fost retinut duminica seara de DNA, pentru 24 de ore, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Masura vine dupa ce Badalau a fost audiat la DNA, intr-un dosar de coruptie. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de…

- Curtea de Conturi a transmis, dupa retinerea lui Niculae Badalau, consilier de conturi si vicepresedinte al Autoritatii de Audit, ca sustine actul de justitie si isi exprima increderea ca autoritatile competente vor solutiona acest caz in conformitate cu prevederile Constitutiei si cu reglementarile…

- Nu a durat mult și, dupa reținerea pentru 24 de ore a lui Niculae Badalau , vicepreședintele Curții de Conturi, in fața sediul central al DNA, a aparut și protestatarul auto-intitulat Marian Ceaușescu. Acesta i-a reamintit lui Badalau cand a cantat cu lautarii, in 2018, “Sa vina diaspora, ca noi ne…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 noiembrie 2022, a inculpatilor: Badalau Niculae, la data faptelor consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi…

- DNA a facut anunțul oficial despre reținerea vicepreședintelui Curții de Conturi, Niculae Badalau. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 noiembrie…

- Procurorii DNA au descins de cateva zile la Clubul Sportiv Rapid București, finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, fapt pentru care, in prezent, la clubul feroviar este o agitație și o tensiunea fara precedent. Controale dupa controale la Rapid București In data de 8 noiembrie 2022,…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, incearca disperat sa-i țina sub control pe primarii din județul Giurgiu printr-un joc murdar regizat sub umbrela Curții de Conturi a Romaniei. Badalau, de la furat saci cu grau, la butoanele Curții de Conturi a Romaniei Ca urmare a trocului politic, baronul PSD…