Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de sanatate din Romania va ramane subfinantat in conditiile in care vom continua sa avem mai multi beneficiari ai serviciilor de sanatate decat platitori – reiese din concluziile raportului Curtii de Conturi cu privire la utilizarea resurselor Fondului National Unic de Asigurari Sociale de…

- Curtea de Conturi a efectuat un control la Guvern și au constatat extrem de multe nereguli in cheltuirea banului public, in perioada starii de urgența. Pentru cei de la Curtea de Conturi a venit și ”nota de plata”, la rectificarea bugetara Guvernul a luat decizia de a le taia 22,3 milioane de lei…

- Incep calculele la banii cheltuiți pentru controlul Covid. Curtea de Conturi a dat un raport stufos, in care precizeaza, printre multe altele, ca suma totala cheltuita in țara pe pandemie a fost de 204,6 milioane euro.

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Romaniei Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta. Documentul aprobat de Plenul Curtii prin Hotararea nr. 387 2020 are la baza un control amplu, desfasurat in perioada mai iulie 2020, la 949 de entitati din administratia…

- Auditul realizat de Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile publice efectuate pentru combaterea pandemiei de coronavirus arata ca, pana la data de 30 iunie 2020, statul roman a facut cheltuieli de peste 5 miliarde de lei in aceasta directie, ajungand totodata si sa inregistreze prejudicii de peste…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra a 949 de institutii publice, inclusiv ministere, agentii si autoritati, dar si regii si companii de stat, au scos la iveala prejudicii de 38,4 milioane de lei si abateri financiar contabile de cca 660 milioane de lei.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut mai multe controale, in statiunea Mamaia, inainte de intrarea intr-un nou weekend aglomerat. Au fost controlati cinci operatori economici, iar pana in acest moment, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate trei amenzi in…

- Aproape 5 milioane de lei au fost incasate nejustificat din salariile unor angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul anului 2019. Aceasta, dar și alte iregularitați au fost depistate de Curtea de Conturi, in urma examinarii rapoartelor financiare ale MAI pentru anul trecut.