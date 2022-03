Stiri pe aceeasi tema

- “Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Asociația Municipiilor din Romania considera ca impactul provocat de conflictul armat dintre Federația Rusa și Ucraina, va avea multiple efecte

- Un etnic roman din zona Carpaților a relatat, pentru Libertatea, care e șansa de care se agața sora sa, in timp ce Rusia bombardeaza baze militare din Ucraina: „E intr-un cartier nou, fara infrastructura militara” Aflat in acest moment in Romania, tanarul care nu a dorit sa-și dea numele are aproape…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, condamna atacurile armate ale Rusiei impotriva Ucrainei. El a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean, dar și pentru comunitatea de ucrainieni din țara noastra. ”Agresiunea armata a Rusiei impotriva Ucrainei este un act grav…

- Dupa ce Rusia a lansat primele atacuri asupra Ucrainei, Klaus Iohannis a avut facut primele declarații oficiale in care explica poziția Romaniei in cadrul razboiului. Președintele țarii a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat al Rusiei impotriva țarii vecine.

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o astfel…

- Reuniunea a avut ca teme situația de securitate din Ucraina și din jurul ei și propunerile de securitate cerute de Rusia in decembrie 2021. Rusia a solicitat ca NATO sa nu se extinda suplimentar și sa renunțe la prezența sa militara in statele care au aderat la Alianța dupa 1997, referindu-se inclusiv…

- Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește pentru Libertatea despre posibila invazie a Rusiei in Ucraina. Oleg Dunda, 41 de ani, e parlamentar din partea partidului Slujitorul Poporului, cel creat de președintele Zelenski inainte de alegerile din 2019. Dunda este unul dintre deputații care au…