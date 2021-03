Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de conturi germana critica planul de relansare post-COVID al UE, ale carui efecte financiare ar urma, potrivit institutiei, sa aiba repercusiuni si asupra viitoarei generatii, relateaza AFP. "Impactul financiar se va face simtit pana la urmatoarea generatie", a avertizat joi presedintele…

- Comisia Europeana va prezenta, luna aceasta, o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene. Anunțul a fost facut luni de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters . „In privința intrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital:…

- Daca Uniunea Europeana nu poate conveni asupra beneficiilor pentru persoanele vaccinate anti-COVID, care au fost testate ori au dobandit imunitate in urma infectiei cu noul coronavirus, atunci Austria si alte state membre care impartasesc aceeasi opinie vor avansa curand cu astfel de masuri, a declarat…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- De ce nu vrea Germania sa cedeze altor companii licența pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de BioNTech si Pfizer, pentru sporirea poducției. Cate doze primește UE Guvernul de la Berlin considera ca BioNTech si partenerul ei american Pfizer isi vor putea spori productia de vaccin impotriva COVID-19…

- Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au produs aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, arata datele publicate astazi de Eurostat . In comparație cu 2009, producția de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate, potrivit sursei citate.Cea…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu 2009, productia de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei. Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din randul deputatilor…