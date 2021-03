Curtea de Conturi a depistat prejudicii de aproape 600 mil. lei anul trecut Curtea de Conturi a efectuat, anul trecut, 1.546 de misiuni de audit financiar, iar pe baza celor circa 4.000 de cazuri cu abateri, nereguli sau erori au fost inregistrate prejudicii in valoare de aproape 600 de milioane de lei, conform Raportului public al institutiei, publicat luni. Pe parcursul anului 2020, in misiunile efectuate au fost angrenati 700 de auditori publici externi care au desfasurat 949 de misiuni la tot atatea entitati. In acelasi timp, Curtea a auditat 2.647 de entitati publice, cu 15% mai mult decat in anul anterior, iar auditorii din cadrul institutiei au efectuat 4.652 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

