- Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea executarii Hotararii de Guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice. Ministrul Citu dorea sa rupa in doua Directia Generala Juridica, exact directia care trebuie sa gestioneze un proces cu parintii ministrului. Seful Directiei Generale Juridice,…

- Reorganizarea Ministerului Finanțelor, propusa de ministrul Florin Cițu și apoi adoptata de Guvern, a intampinat o problema. A fost suspendata, de Curtea de Apel București, desfiintarea Directiei Generale Juridice si inlocuirea acestei structuri cu doua noi structuri – Directia Juridic si Reglementare…

- Consiliul local Alba Iulia a pierdut procesul in contencios administrativ cu Instituția Prefectului referitor la o hotarare din octombrie 2018 prin care a fost suplimentata subvenția acordata pentru transportul public de calatori cu suma de 1.400.000 de lei. HotarareaTribunalului Alba a fost pronuntata…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, sa ramana sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita.Initial, pe 11 mai, Tribunalul Bucuresti a revocat aceasta masura, insa DNA a facut contestatie…

- Judecatorii ieseni au decis ca Ioan Petrescu a dat in judecata pe cine nu trebuie. "Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministrului Afacerilor Interne si respinge actiunea ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Cu recurs in termen de 15 zile de la…

- Femeia care a contestat in instanta Ordonanta Militara nr. 3 a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce a cerut suspendarea articolelor care vizeaza circulatia persoanelor peste 65 de ani deoarece sunt discriminatorii. Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva, anunța MEDIAFAX.Femeia…