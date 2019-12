Adunarea Generala a judecatorilor Curții de Apel Ploiești s-a intrunit, luni, in ședința extraordinara, și a decis suspendarea activitații, pentru trei saptamani, "avand in vedere inițiativa puterii executive, de modificare a unor prevederi legale privind pensiile de serviciu și salarizarea judecatorilor in mod intempestiv, fara o dezbatere publica adecvata si fara consultarea intr-o maniera efectiva a Consiliului Superior al Magistraturii".