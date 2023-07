Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director general al companiei nationale Unifarm, Adrian Ionel, a fost condamnat definitiv astazi, 14 iunie 2023, de Curtea de Apel București la un an de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei, in dosarul in care a fost judecat dupa ce ar fi cerut mita de 760.000 de euro de la reprezentantii…

- Fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru instigare la fals intelectual. Magistratii l-au achitat de celelalte acuzatii aduse de DNA, pentru care fusese condamnat, in prima…

- Ani grei de pușcarie a primit un tanar din Bistrița, pe nume Gabor Walter, care, din cauza geloziei, a luat viața unui alt tanar. Cu doua luni inainte de a comite aceasta fapta, Gabor tocmai ieșise din inchisoare, dupa ce a fost condamnat la 3 ani cu executare pentru talharie calificata, deoarece in…

- Curtea de Apel Craiova a dat o sentinta definitiva marți, in dosarul in care Gheorghe Dinca, de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea a doua adolescente. Instanta a mentinut pedeapsa de 30 de ani de inchisoare stabilita de Tribunalul Olt, in septembrie 2022. Al doilea inculpat din dosar,…

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, s-a predat la o sectie de Politie din Napoli, scrie presa din Italia. Potrivit Corriere del Mezzogiorno, el a facut obiectul unui…

- Astazi a incepul apelul procesului lui Mario Iorgulescu, la Curtea de Apel București. In prima instanța, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, acuzat de omor și conducere sub influența alcoolului și drogurilor, a fost judecat in lipsa și condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare.…

- Atacantul Wissam Ben Yedder, de la AS Monaco, a fost gasit vinovat de frauda fiscala pentru perioada in care a jucat la FC Sevilla, intre 2016 și 2019. A fost condamnat astazi de Curtea de Apel din capitala Andauziei la inchisoare șase luni și o zi, plus amenda 133.800 de euro. Wissam Ben Yedder, 32…