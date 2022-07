Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca maestrul Alexandru Arșinel a fost internat de catre fiul sau, recent, la azil a șocat pe toata lumea! Fiul actorului, Cristian, a decis sa-și interneze parintele la un centru specializat de ingrijiri paleative, starea de sanatate a maestrului deteriorandu-se grav in ultima vreme. Azilul unde…

- IN TREND… Dupa Primaria Vaslui și cea din Murgeni, Curtea de Conturi a gasit și la Primaria Barlad nereguli grave. In urma auditului facut, s-au gasit grave nereguli, in special la modul in care au fost cheltuiți banii din bugetul local. S-au platit lucrari neefectuate catre societațile agreate de Primarie,…

- MOTIVATIE… Un asistent judiciar de la Tribunalul Vaslui explica de ce s-a facut o nedreptate in cazul soferului de la Transurb, concediat pentru ca a refuzat sa vanda bilete calatorilor. Acesta a avut opinie separata, iar magistratii de la Curtea de Apel Iasi au tinut cont de ea si au intors decizia…

- DECIZIE… Societatea de transport public local Transurb este obligata sa reangajeze un șofer pe care l-a concediat in urma cu aproape un an de zile. Barbatul a refuzat sa vanda bilete calatorilor, dar și sa constituie o garanție in numerar, mai exact, sa dea societații o suma de bani drept garanție ca…

- Scene dramatice la Iași. Un copil a fost lovit de un șofer aflat la volanul unui autoturism marca Range Rover pe o trecere de pietoni din orașul Podu Iloaiei, chiar langa un echipaj de poliție. O camera de bord a inregistrat imaginile. Minorul a fost izbit cu partea din fața a autoturismului. Mai mulți…

- LIBER… Trimis dupa gratii, in arest preventiv, dupa ce a fost prins comercializand droguri in județele Vaslui și Iași, George Cristian B. reușește sa induplece magistrații Curții de Apel Iași. Astfel, decizia Tribunalului Vaslui a fost anulata și barbatul de 32 de ani a fost pus sub control judiciar.…

- ACUZAȚII… In curtea DGASPC Vaslui mustește un scandal de zile mari dupa ce unul dintre candidații la un post de șofer scos la concurs acuza comisia de frauda. Mai exact, barbatul spune ca, dupa proba scrisa, au mai ramas in concurs patru candidați numai ca, dupa proba interviului, invingator a ieșit…

- DUPA GRATII… Trimiși in judecata pentru infracțiuni de corupție, fostul primar al comunei Dranceni și nora acestuia au fost gasiți vinovați de catre magistrații Tribunalului Vaslui. Ambii au primit pedepse neașteptat de grele. Astfel, Gelu Pecheanu a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare…