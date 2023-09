Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a amanat solutionarea recursului privind arestarea preventiva a lui Dumitru Buzatu. Buzatu a solicitat, prin avocat, amanarea judecarii cauzei, pentru studierea dosarului in care este acuzat de luare de mita, iar judecatorii au programat o noua sedinta pentru joi, la ora 13.00. „Am…

- UPDATE 12:15 – Dosarul fostului președinte a Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu de la Curtea de Apel Iași, a fost amanat pentru maine, joi, 28 septembrie la ora 13. Avocatul lui Dumitru Buzatu, Daniel Atasie a solicitat aceasta amanare deoarece dorește sa studieze probele existente la dosar.…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost adus miercuri la Curtea de Apel Iasi, unde se judeca contestatia deciziei de arestare preventiva pentru 30 de zile a acestuia, pentru luare de mita. Contestatia a fost depusa de avocatul lui Dumitru Buzatu, dupa ce Tribunalul Vaslui a…

- Magistrații au decis marți ca milionarul Calin Donca sa ramana in arest pentru 30 de zile. Decizia este definitiva. Curtea de Apel Brașov a respins contestația facuta de omul de afaceri și omul de afaceri va ramane in arest. Aceeași decizie au luat judecatorii și pentru Ileana Buzatu, una dintre partenerele…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Au aparut imagini cu Dumitru Buzatu surprins in momentul in care a luat presupusa mita de 1,25 de milioane de lei de care-l acuza DNA. Buzatu, filmat cand incasa spaga de 1,25 milioane lei pic.twitter.com/oN8EluSIZM — aktual24.ro (@ak24ro) September 23, 2023 Intre tipmp, Tribunalul Vaslui a decis…