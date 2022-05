Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare. Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare…

- Curtea de Apel din Sofia va judeca vineri, la ora 9.00, recursul in procesul Elenei Udrea, care a contestat decizia magistratilor bulgari care au admis extradarea sa in Romania. Fostul ministru al Turismului se afla in Bulgaria, in stare de arest preventiv.

- Elena Udrea a depus astazi contestatie impotriva deciziei de extradare in Romania. Curtea de Apel din Sofia urmeaza sa stabileasca data la care va judeca aceasta contestatie.Elena Udrea nu mai poate invoca drept strategie de aparare conditiile improprii din arestul din Romania pentru ca Administratia…

- Acest lucru se intampla, de altfel, zilnic, susțin apropiații Elenei Udrea, potrivit Realitatea Plus. Saptamana viitoare este decisiva pentru extradarea fostului ministru in Romania. Curtea de Apel din Sofia va trebui sa stabileasca un termen pentru apelul cu privire la extradare.Elena Udrea a fost…

Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia.

- Tribunalul din Blagoevgrad se va pronunța, astazi, asupra cererii de extradare a Elenei Udrea. Procesul incepe la ora 14.00. Decizia nu va fi definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel din Sofia.

- Curtea de Apel din Sofia a decis joi ca Elena Udrea sa ramana in arestul poliției bulgare, menținand decizia Tribunalului din Blagoevgrad. Astfel, Udrea va ramane in arest pana cand justiția bulgara va decide asupra cererii de extradare formulate de autoritațile romane. Elena Udrea a plecat din Romania…