- Serbia a refuzat extradarea lui Sebastian Ghița, dupa cererea facuta de Romania. Mai mult, Ghița a primit și azil politic. Iata decizia Inaltei Curți de Justiție de la Belgrad: ”DECIZIE PRIVIND APLICAȚII ALE Ministerul Justiției ROMANIA pentru extradarea GHITA SEBASTIAN Aurelian Camera penala a Inaltei…

- Inalta Curte de Justiție din Serbia a respins cererea de extradare a lui Sebastian Ghița!Iata decizia Inaltei Curți de Justiție de la Belgrad: ”DECIZIE PRIVIND APLICAȚII ALE Ministerul Justiției ROMANIA pentru extradarea GHITA SEBASTIAN Aurelian Camera penala a Inaltei Curți din Belgrad,…

- Fostul deputat Sebastian Ghița mai are doar un mandat de arestare in dosarele sale, respectiv cel din cauza „Padiu și Anastasescu”, caz in care Ghița a fost pus sub inculpare pentru fapte de trafic de influența, spalarea banilor și constituirea unui grup infracțional organizat. Concret, deși ICCJ a…

