Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank Romania anunța pentru a doua oara in acest an majorarea capitalului social, de aceasta data cu peste 200 milioane de lei. Simultan cu implementarea strategiei de creștere Apollo și a mai multor programe de transformare, OTP Bank Romania raporteaza o creștere constanta a activitaților de creditare…

- ”Cu o strategie de crestere organica a bancii bine definita, OTP Bank Romania anunta pentru a doua oara in acest an majorarea capitalului social, de aceasta data cu peste 200 milioane de lei. Simultan cu implementarea strategiei de crestere Apollo si a mai multor programe de transformare, OTP Bank…

- ”In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza: Aprobarea suplimentului (amendamentului) la prospectul UE pentru…

- Ministerul Finanțelor, la solicitarea Agenției Proprietații Publice (APP), va aloca din contul mijloacelor prevazute în bugetul de stat pentru anul 2021, suma de pâna la 67 739,5 de lei Societații cu Raspundere Limitata „Arena Naționala” pentru majorarea capitalului social,…

- MedLife a incheiat primele 9 luni din acest an cu un profit net de 98,655 milioane de lei, in crestere cu 124,3% comparativ cu perioada similara din 2020, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti, conform agerpres. Cifra de afaceri a perioadei de 9 luni incheiate la 30 septembrie 2021…

- Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz a avizat marti achizitia tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care detine 50% din proiectul Neptun Deep, si incheierea contractului de vanzare – cumparare, pretul de achizitie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari…

- Update 2 noiembrie: CT BUS a anunțat, luni seara, ca transportul in comun a fost reluat incepand cu ora 20:00, dupa ce s-a ajuns la un acord in urma negocierilor: ”CT BUS anunța publicul calator ca transportul in comun se reia, in aceasta seara, de la ora 20:00. Conducerea executiva a CT BUS S.A., membrii…

- Compania romaneasca Romgaz și ExxonMobil anunța ca au ajuns la un acord pentru preluarea subsidiarei gigantului american, care deține o participație de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagra, potrivit unui anunț publicat la Bursa de Valori București. Tranzacția…