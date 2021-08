Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, joi, revocarea controlului judiciar in cazul unui cetatean grec acuzat de autoritatile din Bulgaria ca a ucis un motociclist. Magistratii au respins astfel arestarea si extradarea acestuia.

- Miliardarul grec a fost plasat sub control judiciar. Instanța a luat in considerare faptul ca barbatul nu a avut pana acum probleme cu legea, este un om de afaceri cunoscut și are varsta inaintata: 68 de ani. El trebuie sa mearga regulat la poliție și nu are voie sa paraseasca țara.Acesta a fost, inițial,…

- PSD a depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere in anulare impotriva prevederilor potrivit carora numarul participantilor la mitingurile de protest sau orice alte demonstratii in aer liber este restrans la100, respectiv 500 de persoane, pe motiv ca aceasta limitare este disproportionata fata de masurile…

- PSD a depus la Curtea de Apel București o cerere in anulare impotriva prevederilor din lege prin care numarul participanților la mitingurile de protest sau orice alte demonstrații in aer liber este restrans la 10...

- Amenda primita de președintele Klaus Iohannis de la CNCD a fost anulata Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Curtea de Apel Bucuresti a anulat miercuri, 14 iulie, amenda de 2.000 de lei primita de presedintele Klaus Iohannis din partea…

- Dupa 4 ore de dezbateri aprinse, Curtea de Apel București a pus in discuție reunirea dosarului patronilor de la Colectiv cu cel al lui Cristian Popecu Piedone, care fost disjuns ieri. Decizia va fi luat maine, iar avocații lui fostului primar de la Sectorul 4 vor fi citați prin telefon. La termenul…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis luni sa formeze doua dosare Colectiv, urmand ca fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionarii din primarie si cei doi pompieri sa fie judecati separat de patronii clubului. Instanta ar fi trebuit luni sa inceapa dezbaterile finale in dosarul Colectiv…

- Curtea de Apel București trebuia sa il audieze, luni, pe omul de afaceri Bogdan Buzaianu, ca martor, in dosarul de mare corupție in care fostul ministru Elena Udrea este judecat pentru fapte de trafic de influența și spalare a banilor. Concret, pentru luni, instanța bucureșteana l-a citat…