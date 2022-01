Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea prezinta, in premiera, imagini cu sala din Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca apelul dosarului Colectiv. Incepand de azi, aici vor fi rostite „ultimele cuvinte” ale partilor din proces.Conform Hotararii nr. 197/17.09.2019 a Plenului CSM, prin care a fost aprobat Ghidul privind relatia…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa respinga, definitiv, acțiunea intentata de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, impotriva Consiliului Superior al Magistraturii, care nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. Kovesi a avut nevoie de gradul menționat pentru a candida…

- De mentionat ca dosarul a fost inregistrat la ICCJ in iunie 2020, insa aceasta instanta a stabilit ca procesul sa inceapa in luna noiembrie 2021, respectiv o intarziere de 1 an si 5 luni.Vineri, la primul termen, Traian Basescu nu s-a prezentat in sala de judecata, el fiind reprezentat de fostul ministrul…

- Gheorghe Stefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamt si patron al clubului de fotbal Ceahlaul, a fost din nou condamnat, astazi, 12 octombrie, de Tribunalul Bucuresti, la 4 ani si 9 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalarea banilor intr-un dosar privind…

