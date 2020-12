Curtea de Apel București: Libertățile religioase au fost limitate ilegal Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde se desfașoara activitatea, fara participarea persoanelor/pelerinilor din alte localitați”, scrie preotul Eugen […] The post Curtea de Apel București: Libertațile religioase au fost limitate ilegal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat luni articolul dintr-o hotarare CNSU care interzice participarea la pelerinaje a persoanelor din alte localitati decat cele in care au loc evenimentele religioase. „Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul…

