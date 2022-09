Stiri pe aceeasi tema

- O dezbatere politica de crasma l-a trimis pe un iesean in spital, iar pe alti doi, in fata judecatorilor. Judecatorii au preferat sa nu insiste pe o pedeapsa severa. Incidentul a avut loc in urma cu mai bine de trei ani. In seara zilei de 25 mai 2019, M.A. mersese la barul Astoria din Lunca Cetatuii,…

- Soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala a fost condamnata la patru ani si sase luni de inchisoare cu executare. Sentinta judecatorilor nu este definitiva. Soferita care a omorat doua fete in zona Andronache din Capitala, condamnata la inchisoare. Aceasta este acuzata…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului in care Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, a fost condamnat in prima instanta la la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Primul termen in apelul…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a lui Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Conform portalului instantelor de judecata, decizia judecatoriei a fost…

- O femeie de 58 de ani din Capitala a fost condamnata la șase ani și opt luni de inchisoare pentru omor intenționat. Sentința a fost pronunțata de Oficiul Buiucani al Judecatoriei Chișinau.

- Un conflict fizic pe culoarele complexului Egros s-a soldat cu o condamnare pentru un iesean. Barbatul a scapat in prima instanta cu o sentinta cu suspendare, dar verdictul va fi dat de Curtea de Apel. In dimineata zilei de 13 august 2019, Mirela C. se deplasa dinspre culoarul B spre culoarul C al complexului.…

- Curtea de Apel Ploiești l-a condamnat, pe 23 iunie 2022, pe Iulian Buibar, primarul comunei Rascaeți, la 8 luni de inchisoare cu amanare. In sarcina acestuia s-a reținut ca in Post-ul Primarul comunei Rascaieți, condamnat cu amanare. Nu iși va pierde mandatul daca in urmatorii doi ani nu va avea probleme…