- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis suspendarea dosarului in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Decizia a fost luata in baza art.43 alin.2 din Decretul Presedintelui Romaniei 195 2020 privind instituirea starii…

- Inca o lovitura pentru Ryanair, dupa ce gigantul low-cost a oprit toate avioanele la sol din cauza pandemiei. Decizia Curții de Justiție a UE legata de prețuri Companiile aeriene trebuie sa precizeze in mod clar care este pretul complet al biletelor atunci cand afiseaza oferte pe paginile lor de Internet,…

- Ieri, la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa aiba loc cel de al 44 lea termen de judecata in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta Sedinta de judecata nu a mai loc pentru instanta a preschimbat termenul la data de 29 mai, ora 10.00., "avand in vedere faptul ca…

- Carantina impusa de autoritați la Țandarei afecteaza culturile agricole din cauza faptului ca fermierii nu au voie sa paraseasca orașul pentru a-și intreține terenurile. Catalin Nicolae, unul dintre agricultorii din Țandarei, a solicitat, printr-o acțiune in instanța, dreptul de a parasi locuința astfel…

- Fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, i s-a facut rau in ambulanța care a venit s-o transporte de la arest la spital. Medicii i-au pus o perfuzie, dupa ce Sorina Pintea nu ar fi mancat mai multe ore. Fostul ministru al Sanatații sufera de o boala autoimuna rara. Fostului ministru al Sanatații,…

- Sorina Pintea este in aceste momente in fata magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti unde pledeaza pentru libertatea ei. Pintea a fost dusa la instanta de patru politisti insa nu a mai fost incatusata. Sorina Pintea nu va ramane la Curtea de Apel pentru a primi sentinta ci va merge, in jurul orei…

- Sorina Pintea afla astazi daca va fi eliberata din arest. Fostul ministru al Sanatații a fost la Curtea de Apel București unde s-a judecat contestația fața de decizia de arestare preventiva. Fostul ministrul al Sanatații a fost susținut in fața judecatorilor și de fiul sau, Ionuț Pintea.Acesta a vorbitdespre…

- Judecatorii ICCJ au respins, miercuri, ca nefondate, toate apelurile declarate de procurorii DNA si de Adrian Duicu si un alt inculpat, in dosarul de coruptie in care Curtea de Apel Bucuresti a stabilit o pedeapsa de 1,6 ani de inchisoare cu suspendare pentru fostul baron din Mehedinti.Citeste…