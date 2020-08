Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut luni cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au amanat pronuntarea deciziei pentru marti.

- Autoritatile din judetul Prahova propun intrarea in carantina a unui sat din comuna Gornet, dupa ce in ultimele 14 zile un numar de 15 persoane din acel sat au fost diagnosticate cu COVID-19, fiind depasita rata de 3 infectari la mia de locuitori. Presedintele Consiliului Judetean s-a opus acestei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis miercuri instituirea carantinei zonale in satul Gornet, comuna Gornet. In ultimele doua saptamani in comuna au fost depistate 15 cazuri de COVID-19, potrivit Agerpres.