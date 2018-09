Stiri pe aceeasi tema

- Demersul celor peste 200 de magistrati care au participat, duminica, la protestul din fata sediului Curtii de Apel Bucuresti (CAB) a fost urmat de mai multe comentarii, cea mai noua reactie venind chiar din partea acestei instante. Conducerea CAB a ales sa lamureasca unele aspecte, astfel ca a transmis…

- Demersul celor peste o suta de magistrati, care au protestat, in cursul zilei trecute, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti a generat o reactie nu doar din partea procurorului general, ci si a sefei interimare a Directiei Nationale Anticoruptie. “Nu comentez daca este justificat sau nu, dar va spun…

- Curtea de Apel Bucuresti, institutie pe scarile careia s-a desfasurat duminica seara un protest al magistratilor, se delimiteaza de aceasta actiune. Institutia il contrazice pe judecatorul Cristi Danilet si transmite ca era nevoie de un acord pentru un asemenea protest. „Ca urmare a solicitarilor primite…

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat luni, referindu-se la protestul magistratilor de duminica din fata Curtii de Apel Bucuresti (CAB), ca el „nu este activist". Procurorul sef interimar al DNA, Anca Jurma, a sustinut ca magistratii au dreptul la libera exprimare si au nevoie de o legislatie…

- Curtea de Apel Bucuresti, institutie pe scarile careia s-a desfasurat duminica seara un protest al magistratilor, se delimiteaza de aceasta actiune. Institutia il contrazice pe judecatorul Cristi Danilet si transmite ca era nevoie de un acord pentru un asemenea protest.CITEȘTE ȘI: Cele 10…

- Romanian Community Coalition a facut o solicitare oficiala Curtii de Apel Bucuresti sa clarifice daca magistratii protestatari din data de 16 septembrie 2018 au notificat in prealabil instanta ca vor face protest in fata ei si ce pozitie are CAB daca de aici inainte si partile ori alti cetateni vor…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis un mesaj, drept reactie la protestul magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti, subliniind ca tanara magistratura a ajuns la profesionalismul ce-i permite sa reziste la presiuni exterioare si ca procurorii si judecatorii sunt obligati sa apere independenta…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat publicitatii, ieri, la mai bine de un an de la pronuntarea deciziei pe fond, motivele pentru care Radu Mazare scapa de inchisoare in Dosarul retrocedarii plajelor.