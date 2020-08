Curtea de Apel București (CAB) analizeaza in cursul zilei de luni cererea procurorilor DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in cazul violențelor stradale din 10 august 2018, care ii vizeaza șefii din Jandarmerie. CAB ar fi trebuit sa ia in discuție joia trecuta solicitarea procurorilor de redeschidere a urmaririi penale. „Stabileste termen de judecata la […]