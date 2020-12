Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis ca purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise nu este obligatorie, potrivit deciziei instantei. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata in recurs. „Uraaaaaa! Uraaaaaa!Uraaaaaa! Am castigat procesul cu Arafat in prima instanta. Nici…

- Avocata Ion Minodora, cea care a contestat ordinul Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) de purtare a maștii in spațiile deschise, s-a bucurat de victorie.”Uraaaaaa! Uraaaaaa!Uraaaaaa! Am castigat procesul cu Arafat in prima instanta.Nici nu-mi vine sa cred. Instanta a dispus ca masura…

- Masca nu trebuie sa fie purtata in spațiile publicd deschise, a stabilit Curtea de Apel București intr-o sentința care arata ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala.”Anuleaza partial prevederile…

- Curtea de Apel București a decis ca masca nu e obligatorie afara in spațiile publice, dar sentința nu e definitiva și poate fi atacata cu recurs, anunța G4Media.ro. Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind obligativitatea purtarii maștii in…

- Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala. Sentința nu este definitiva, insa, putand fi atacata cu recurs de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și Departamentul…

- Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala, potrivit deciziei instanței. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor “Anuleaza partial…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spune intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca incendiul ar fi pornit de la instalațiile de oxigen din secția de ATI. „Nu știm care este cauza, dar o cauza probabil este legata de instalațiile de oxigen. De starea instalației și de operarea ei […]. Chiar…

- "Inchiderea scolilor este o masura total gresita, care afecteaza copiii si parintii , impotriva recomandarilor si practicii internationale - doar o masura care arata incompetenta, neseriozitate si lipsa de viziune! In PROMISIUNEA NOASTRA a scoate tara din criza redeschiderea scolilor este una dintre…