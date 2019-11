Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au respins cererea fostului procuror general Augustin Lazar de a redeschide cercetarile Inspecției Judiciare pe numele Adinei Florea, dupa ce Darius Valcov a publicat protocolul secret PICCJ - SRI. Decizia nu este definitiva, conform Mediafax.„Respinge…

- Magistrații instanței supreme au decis, definitiv, ca procurorii militari Gheorghe Cosneanu și Codruț Mihalache nu au savarșit abatere disciplinara in privința dosarului 10 august 2018 respingand recursul Inspecției Judiciare fața de o decizie a CSM, conform Mediafax.Citește și: Veste PROASTA…

- Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a clasat dosarul de abuz in serviciu, deschis pe numele Adinei Florea. Florea era acuzata ca i-a furnizat lui Darius Valcov documente clasificate, mai exact unul din protocoalele secrete dintre Parchetul General si SRI, semnat de fostul procuror…

- Condamnata definitiv in dosarul examenelor frauduloase de la Școala Postliceala Sanitara Piatra Neamț, o funcționara de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Neamț a dat instituția in judecata. Crina Stoti a cerut instanței sa anuleze decizia de reziliere a raportului de munca, luata de conducerea instituției…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis astazi anulararea Hotararii nr.1535 2018 a CSM si Hotararile nr. 179 2018 si 2 2019 ale Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei.Hotararile mai sus precizate vizeaza completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte.Decizia Curtii…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis vineri actiunea CNSAS si a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Decizia nu e definitiva. "Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al Securitatii in privinta paratului Basescu Traian. Cu recurs…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit primul termen in apelul camerei preliminare a dosarului in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. De mentionat ca, pe data de 25 iunie, Tribunalul Bucuresti, in prima instanta, a constatat…