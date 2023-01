Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au respins marți cererea fraților Andrew și Tristat Tate de eliberare din spatele gratiilor. Ei vor ramane astfel 30 de zile in arest preventiv. Cei doi celebri frați sunt arestați fiind acuzați ca au coordonat o rețea de proxenetism. Conform unor informații…

- Veste trista pentru frații Tate! Cei doi milionari raman in arest. Judecatorii din cadrul Curții de Apel București au decis sa le respinga contestațiile care au fost formulate de avocați. Andrew și Tristan Tate sperau ca autoritațile ii vor judeca in libertate, insa raman in spatele gratiilor.

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, care ar urma sa decida daca vor fi pusi in libertate. Cei doi frati au fost adusi impreuna cu cele doua complice ale lor, relateaza news.ro. Fratii Tate au fost arestati preventiv pentru 30 de zile in 30 decembrie 2022,…

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…

- Andrew și Tristan Tate au fost aduși cu catușe la Curtea de Apel București. Astazi este ziua decisiva pentru cei doi frați, deoarece judecatorii urmeaza sa ia decizia daca vor ramane sau nu in arest, in urma contestației depusa de ei.

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

