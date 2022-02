Curtea de Apel București a dat liber la malaxorul DNA pentru directorul adjunct Romsilva, Cezar Răduță Controversatul director general adjunct al Romsilva, Cezar Raduța, este disperat sa ramana la butoanele acestei regii, dar mai ales viseaza la ziua cand va ajunge director general. Insa, visele lui Raduța sunt pentru moment stopate de Curtea de Apel București care a dat unda verde DNA-ului pentru urmarirea penala a acestuia pentru luare de mita și abuz in serviciu. Respingerea DNA l-a trimis in judecata pe 22 noiembrie 2021 pe directorul general adjunct al Regiei Naționale a Padurilor (RNP)-Romsilva, Cezar-Mihail Raduța, pentru luare de mita și abuz in serviciu. Practic, el a fost acuzat ca ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

