- Pronuntarea sentintei definitive in dosarul Colectiv, amanata in martie Comemorare a victimelor de la Colectiv. Foto arhiva: Agerpres Curtea de Apel București a amânat cu înca doua luni, pentru 3 martie, pronunțarea unei sentințe definitive în procesul celor inculpați pentru tragedia…

- Dosarul Colectiv a fost amanat cu inca doua luni, deși era așteptat astazi sa fie data o sentința definitiva. Pronunțarea in primul dosar Colectiv a fost amanata de Curtea de Apel București cu doua luni, pentru 3 martie In prima instanța, fostul primar al sectorului 4, actual edil al sectorului 5, Cristian…

- Curtea de Apel Bucuresti a programat pentru vineri inceperea dezbaterilor finale din dosarul ‘Colectiv’ in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene din acest…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca apelul Partidului Civic Maghiar (PCM) este nefondat si a respins definitiv inregistrarea fuziunii dintre acesta si Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT). Minuta sentintei a fost publicata pe portalul instantelor de judecata din Romania. Anterior,…

- Completul de trei judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti a decis astazi schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care primarul Piedone e judecat in dosarul Colectiv, din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in abuz in serviciu, fara consecințe deosebit de grave. Aceasta schimbare…

- Curtea de Apel București a avut termen in procesul in care se judeca apelul formulat de Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Ioan Bendei, fost administrator RCS-RDS, și alte persoane impotriva condamnarilor dispuse in prima instanța, in ianuarie 2019, de Tribunalul București.…

- O manifestare pentru comemorarea victimelor Colectiv va avea loc sambata dupa-amiaza in Capitala. Aceasta va incepe in fața Curții de Apel București și va continua cu un marș pana la Clubul Colectiv, informeaza Mediafax. 65 de tineri si-au pierdut viata in incendiul de la Colectiv in urma cu șase…