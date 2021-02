Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti trebuia sa se pronunte azi in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a Elenei Gabriela Udrea, fost deputat in Parlamentul Romaniei, si a Ioanei Basescu, notar public, fiica fostului presedinte…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, marti, pentru 2 martie, pronuntarea in dosarul in care Elena Udrea este acuzata de instigare la luare de mita si spalare a banilor privind finantarea campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009. La ultimul termen de judecata, un procuror…

- Procurorul de ședința de la DNA a solicitat Curții de Apel București condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de inchisoare in dosarul finanțarii campaniei din 2009. Elena Udrea a reacționat pe Facebook și a spus ca pedeapsa este mult prea mare, precizand ca nimeni nu a luat niciun ban. “Cred ca daca o omoram…

- Un procuror DNA a cerut, marți, la Curtea de Apel București, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de instigare la luare de mita și spalare de bani in dosarul...

- Un procuror DNA a cerut, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita (doua fapte) si spalare a banilor (cinci fapte) in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009.…

- Este alerta cu bomba la Curtea de Apel București. Astazi la sediul CAB urma sa aiba loc ultimul termen din procesul de corupție legat de finanțarea campaniei electorale din 2009, in care protagoniști sunt Elena Udrea și Ioana Basescu. „Astazi, in jurul orei 10:40, Poliția Capitalei a fost sesizata prin…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 26 ianuarie, dezbaterile pe fond in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, in care sunt judecati Elena Udrea, Ioana Basescu si jurnalistul Dan Andronic. Judecatorii au amanat procesul dupa ce avocatul…

- Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile in dosarul de mare corupție in care judecate fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Catalin Andronic…