Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia isi suspenda activitatea timp de doua zile, respectiv joi si vineri, pentru efectuarea unor proceduri de dezinfectie si igienizare generala in Palatul de Justitie, in toate spatiile ocupate de instanta, in urma aparitiei unui focar de coronavirus. „In urma recomandarilor…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia isi suspenda activitatea timp de doua zile, respectiv joi si vineri, pentru efectuarea unor proceduri de dezinfectie si igienizare generala in Palatul de Justitie, in toate spatiile ocupate de instanta, in urma aparitiei unui focar de coronavirus. "In urma recomandarilor…

- Activitatea Curții de Apel Alba Iulia a fost suspendata temporar, joi și vineri, dupa ce un numar de 5 angajați au fost confirmați cu noul coronavirus. Curtea de Apel Alba Iulia a anunțat ca decizia suspenda...

- In urma recomandarilor primite de la reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba echipa manageriala a Curții de Apel Alba Iulia a hotarat suspendarea intregii activitați a instanței in zilele de joi, 2 iunie 2020, și vineri, 3 iunie 2020, pentru efectuarea unor proceduri de dezinfecție și…

- In urma recomandarilor primite de la reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Alba echipa manageriala a Curții de Apel Alba Iulia a hotarat suspendarea intregii activitați a instanței in zilele de joi 02.07.2020 și vineri 03.07.2020 pentru efectuarea unor proceduri de dezinfecție și igienizare generala…

- Ziarul Unirea Curtea de Apel Alba Iulia a hotarat SUSPENDAREA intregii activitați a instanței, in zilele de joi si vineri ale acestei saptamani. Decizia, dupa anunțul cazurilor pozitive de Covid-19 in instituție In urma recomandarilor primite de la reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Alba echipa…

- Duminica, 28.06.2020, un angajat al Curții de Apel Alba Iulia a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 in urma prezentarii la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul SJU Alba Iulia cu simptome de viroza respiratorie, care au debutat in cursul zilei de sambata seara. Inca din cursul zilei de…

- In Tribunalul Suceava, trei angajati sunt infectati cu virusul SARS Cov 2, anunta Curtea de Apel Suceava.Toti cei trei angajati depistati pozitiv sunt izolati la domiciliu, „situatie care nu a efectat in niciun mod desfasurarea activitatii de judecata”, precizeaza Curtea de Apel Suceava, intr-un comunicat.Judecatorul…