Curtea Constituțională discută, miercuri, sesizarea PSD pe angajarea răspunderii Guvernului pentru modificarea OUG 114 Curtea Constituționala dezbate, miercuri, sesizarea de neconstituționalitate formulata de PSD privind angajarea raspunderii de catre Guvern pe proiectul de lege care modifica ordonanța de urgența nr. 114/2018, anunța MEDIAFAX. Judecatorii Curții au amanat pe 29 ianuarie pronunțarea pe obiecția de neconstituționalitate depusa de PSD. Citește și: Isarescu despre repatrierea rezervei de aur: ‘vom respecta legea, așa cum a votat Parlamentul’ PSD a sesizat CCR, in luna decembrie a anului, in legatura cu modificarea OUG 114 pe care și-a asumat Guvernul raspunderea. Textul face… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

